ஆடிப்பட்டத்தில் நெல் விதைக்க முடியாமல் விவசாயிகள் தவிப்பு
ஆடிப்பட்டத்தில் நெல் விதைக்க முடியாமல் விவசாயிகள் தவிப்பு
ADDED : ஆக 07, 2026 03:20 PM
திருவாடானை: திருவாடானை தாலுகாவில் கோடை மழை பெய்யாததால் ஆடிப்பட்டத்தில் விதைக்க முடியாமல் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர்.ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் நெற்களஞ்சியமான திருவாடானை தாலுகாவில் ஆண்டு தோறும் 26 ஆயிரம் எக்டேரில் விவசாயம் செய்யப்படுகிறது. மழை நீரை கொண்டே இங்கு நெல் சாகுபடி நடக்கிறது. இந்த ஆண்டு வழக்கமாக பெய்யக்கூடிய கோடை மழை ஏமாற்றி விட்டதால் விவசாயப் பணிகளை துவங்க முடியாமல் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர். பொதுவாக சித்திரை, வைகாசி மாதங்களில் பெய்யும் மழையை பயன்படுத்தி கோடை உழவு செய்து பண்படுத்தி வைப்பார்கள்.
இதனால் மண்ணின் வளம் பெருகும். ஆடி மாதத்தில் விதைத்தால் புரட்டாசி, ஐப்பசி மாதங்களில் பெய்யும் வட கிழக்கு பருவமழையின் போது பயிர்கள் செழித்து வளர்ந்து நல்ல மகசூலை கொடுக்கும். இது குறித்து விவசாயிகள் கூறியதாவது:
முன்னோர்கள் ‘‘ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை’’ என்று சொல்லி வைத்துள்ளனர். ஆடியில் பெய்யும் மழையை நம்பி நிலத்தை உழுது விதைகளை விதைப்பது இப்பகுதி விவசாயிகளின் வழக்கம். ஆனால் இந்த ஆண்டு ஆடி பிறந்து பல நாட்கள் ஆகியும் மழையின் அறிகுறியே தென்படவில்லை. நிலங்கள் அனைத்தும் ஈரம் இல்லாமல் வறண்டுள்ளது. காலம் கடந்து விதைத்தால் பயிர் வளர்ச்சி பாதிக்கும். மகசூலும் பாதியாக குறையும். மழை பெய்யாததால் மிகவும் கவலையாக உள்ளது என்றனர்.