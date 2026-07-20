/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:32 PM
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பரமக்குடி: பரமக்குடி விவசாய கூட்டுறவு சங்க வங்கி முன்பு விவசாய சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.சங்க மாவட்ட தலைவர் ஜீவானந்தம் தலைமை வகித்தார். தாலுகா செயலாளர் முருகேசன் முன்னிலை வகித்தார். தேர்தல் வாக்குறுதிப்படி தமிழக அரசு விவசாய கடன்களை முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும்.
அனைத்து மகளிருக்கும் உதவித்தொகை 2500 ரூபாய் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர். இந்திய கம்யூ., மாவட்ட செயலாளர் ராஜன், மார்க்சிஸ்ட் தாலுகா செயலாளர் தட்சிணாமூர்த்தி உள்ளிட்டோர் பேசினர்.