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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ நயினார்கோவிலில் வயல் தின விழா

நயினார்கோவிலில் வயல் தின விழா

நயினார்கோவிலில் வயல் தின விழா

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:02 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:02 PM

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விவசாயிகள் பங்கேற்பு

நயினார்கோவில்: பரமக்குடி அருகே நயினார்கோவில் ஒன்றியம் வல்லம் கிராமத்தில் வயல் தின விழா நடந்தது.

வேளாண் தொழில்நுட்ப மேலாண்மை முகமை திட்டத்தில் விவசாயிகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டனர். உழவர் பயிற்சி நிலைய வேளாண் துணை இயக்குனர் ராஜேந்திரன் தலைமை வகித்தார். குயவன்குடி வேளாண் அறிவியல் நிலைய பேராசிரியர் பாலாஜி, நயினார்கோவில் வேளாண் உதவி இயக்குனர் பானுபிரகாஷ் பேசினர்.

மண் பரிசோதனையின் அடிப்படையில் உரம் இடவேண்டும். வறட்சியை தாங்கி வளரும் வகையில் விதைகளை தேர்வு செய்ய வேண்டும். ரசாயன உரங்களின் பயன்பாட்டை குறைத்து, இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றனர். உதவி தொழில் நுட்ப அலுவலர்கள் இளையராஜா, ஜெயப்பிரியா உட்பட விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர்.

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