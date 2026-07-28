தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ பரமக்குடி அருகே பாம்பூர் கிராமத்தில் வயல் தின விழா

பரமக்குடி அருகே பாம்பூர் கிராமத்தில் வயல் தின விழா

பரமக்குடி அருகே பாம்பூர் கிராமத்தில் வயல் தின விழா

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:21 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:21 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

பரமக்குடி: பரமக்குடி அருகே பாம்பூர் கிராமத்தில் வேளாண் தொழில் மேலாண்மை விரிவாக்க திட்டத்தில் நெல் வயல் தின விழா நடந்தது.

உழவர் பயிற்சி நிலைய வேளாண் துணை இயக்குனர் ராஜேந்திரன் தலைமை வகித்தார். அப்போது உரங்களின் பயன்பாடுகள் மற்றும் பூச்சி நோய் தாக்குதலில் இருந்து பயிரை பாதுகாக்கும் முறை குறித்து பேசினார். பரமக்குடி வட்டார வேளாண் உதவி இயக்குனர் மனோகரன், நெல் சாகுபடி தொழில் நுட்பங்கள், ரக தேர்வு, நன்மை மற்றும் தீமை செய்யும் பூச்சி வகைகள் பற்றி பேசினார்.

ஆராய்ச்சி நிலைய பேராசிரியர் ஐசாக் மானுவேலு, வேளாண் அலுவலர்கள் சீதாலட்சுமி, கீர்த்தனா, உதவி அலுவலர் கருணாகரன், உதவி தொழில் நுட்ப மேலாளர்கள் சிவகுமார், தங்கவேல் உட்பட திரளான விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர்.

–––

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us