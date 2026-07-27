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தங்கச்சிமடத்தில் மீனவர்கள் மறியல்: போக்குவரத்து பாதிப்பு
தங்கச்சிமடத்தில் மீனவர்கள் மறியல்: போக்குவரத்து பாதிப்பு
ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:32 PM
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ராமேஸ்வரம்: ராமேஸ்வரம் அருகே தங்கச்சிமடத்தில் மீனவர்கள் சாலை மறியல் செய்தனர். இதனால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
ஜூலை 22-ல் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர்களில் 9 பேரை இலங்கை கடற்படை வீரர்கள் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். இதனை கண்டித்து ராமேஸ்வரம் விசைப்படகு மீனவர்கள் வேலை நிறுத்தம் செய்தனர். இச்சூழலில் மீனவர்களை விடுவிக்கக் கோரி நேற்று மாலை தங்கச்சிமடத்தில் மீனவர்களின் உறவினர்கள் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மறியல் செய்தனர்.
இதன் பின் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் மகேஸ்வரி மீனவர்களை சமரசம் செய்ததால் மறியலை வாபஸ் பெற்றனர். இதனால் 45 நிமிடம் ராமேஸ்வரம், மதுரை போக்குவரத்து பாதித்ததால் மக்கள் அவதிப்பட்டனர்.
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