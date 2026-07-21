/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ பெண்களுக்கு இலவச வாழ்வாதார தொழில் திறன் பயிற்சி முகாம்
பெண்களுக்கு இலவச வாழ்வாதார தொழில் திறன் பயிற்சி முகாம்
பெண்களுக்கு இலவச வாழ்வாதார தொழில் திறன் பயிற்சி முகாம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:11 PM
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திருப்புல்லாணி: திருப்புல்லாணி அருகே சுப்புதேவன் வலசையில் வாப்ஸ் தொண்டு நிறுவனத்துடன் இணைந்து ஐ.ஐ.எப்.எல்., சமஸ்தா நிறுவனம் சார்பில் பெண்களுக்கான இலவச வாழ்வாதார தொழில் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி முகாம் நடந்தது. இவற்றில் உணவுப் பொருள்கள் தயாரித்தல் மற்றும் சிறுதானிய மதிப்பு கூட்டல் உள்ளிட்ட பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
ஐ.ஐ.எப்.எல்.சமஸ்தா நிறுவனத்தின் துணை மேலாளர் மலைச்சாமி தலைமை வகித்தார். வங்கி மேலாளர் மகேந்திரன் குத்துவிளக்கேற்றி துவக்கி வைத்தார். வாப்ஸ் தொண்டு நிறுவன திட்ட அலுவலர் சுப்புராஜன் வரவேற்றார். இப்பயிற்சி முகாமில் வங்கி கடன் பெறுவது மற்றும் தன்னிச்சையாக தொழில் துவங்கி வருமானம் ஈட்டுவது குறித்த ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டது. திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் குமார் நன்றி கூறினார். ஏராளமான பெண்கள் பங்கேற்றனர்.
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