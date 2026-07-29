/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ இலவச டூவீலர் மெக்கானிக் பயிற்சி
ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:12 PM
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ராமநாதபுரம்: இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியின் ஊரக சுய வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனம் சார்பில் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே பூமாலை வணிக வளாகத்தில் இலவசமாக டூவீலர் மெக்கானிக் பயிற்சி 30 நாட்கள் வழங்கப்பட உள்ளது. தினமும் காலை 9:30 முதல் மாலை 5:00 மணி வரை நடக்கும் பயிற்சியில் டீ, மதியம் உணவு இலவசமாக வழங்கப்படும்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கிராமம், ஊராட்சிகளை சேர்ந்த 19 முதல் 50 வயதுடைய இருபாலரும் பயிற்சியில் பங்கேற்கலாம். விருப்பம் உள்ளவர்கள் 88259 54443, 80567 71986 ஆகிய அலைபேசி எண்களில் ஆக.,3க்குள் முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். –––