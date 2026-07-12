கஞ்சா விற்றவர் குண்டாசில் மதுரை சிறையில் அடைப்பு 

ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:10 PM
ராமநாதபுரம்:
ராமநாதபுரம் அருகே கஞ்சா விற்றவரை குண்டர் தடுப்பு காவல் சட்டத்தில் போலீசார் கைது செய்து, மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
ராமநாதபுரம் அருகே அழகன்குளம் பகுதியில் தேவிபட்டினம் போலீசார் கடந்த மாதம் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அந்த பகுதியில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட அழகன்குளத்தை சேர்ந்த பாலமுருகன் 36, ரஞ்சித் 32, ஆகியோரை கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து 6 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து சிறையில் அடைத்தனர். இதில் பாலமுருகன் மீது ஏற்கனவே கஞ்சா விற்பனை உள்ளிட்ட 15 க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் இருந்தது. தொடர்ந்து இதுபோன்று குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடுவதை தடுக்க பாலமுருகனை குண்டர் தடுப்புக் காவல் சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்குமாறு எஸ்.பி., சந்தீஷ் பரிந்துரை செய்தார். அதை ஏற்று கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் உத்தரவிட்டார். அதன்பேரில் பாலமுருகன் மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.