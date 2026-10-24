த.வெ.க., ஆட்சியில் நிதி வரவில்லை - தி.மு.க., அரசு நிதியில் திட்டப் பணிகள்: பரமக்குடி நகராட்சி தலைவர் பதில்
த.வெ.க., ஆட்சியில் நிதி வரவில்லை - தி.மு.க., அரசு நிதியில் திட்டப் பணிகள்: பரமக்குடி நகராட்சி தலைவர் பதில்
UPDATED : அக் 13, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 13, 2026 05:26 PM
பரமக்குடி: பரமக்குடி நகராட்சி கூட்டம் நடந்த நிலையில் தற்போது 5 மாதங்களாக புதிய அரசிடம் இருந்து எந்த நிதியும் வரவில்லை. தி.மு.க., ஆட்சியில் உள்ள நிதியிலிருந்து தான் திட்டப் பணிகள் நடக்கிறது, என தலைவர் சேது கருணாநிதி தெரிவித்தார்.
பரமக்குடி நகராட்சி கூட்டத்திற்கு தலைவர் சேது கருணாநிதி தலைமை வகித்தார். கமிஷனர் சங்கர் முன்னிலை வகித்தார். இன்ஜினியர் கோமதி சங்கர் வரவேற்றார்.
கவுன்சிலர்கள் விவாதம்:
டெங்கு காய்ச்சல் பரவும் நிலையில் 3–வது வார்டில் வாறுகால் துார்வாரப்படாமல் சுகாதாரக் கேடாக உள்ளது. நகராட்சியில் உள்ள 24 வார்டுகளுக்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், அ.தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள் உள்ள 12 வார்டுகளுக்கு நிதி ஒதுக்காதது ஏன் என கவுன்சிலர் வடமலையான் கேள்வி எழுப்பினார்.
தெருக்களில் மின்விளக்குகள் மாற்ற வேண்டும் எனக் கூறினால் இருப்பு இல்லை என்கிறீர்கள். முந்தைய கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்திற்கான டெண்டர் பணிக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படவில்லை. மீண்டும் எதற்கு டெண்டர் விடுகிறீர்கள், என பாக்கியம் கேட்டார்.
பரமக்குடி நகராட்சி வாரச்சந்தை கட்டி பயன்படுத்தப்படாமல் உள்ளது. எப்போது தீர்வு கிடைக்கும். நகராட்சி அலுவலர்கள் வார்டுகளில் வந்தால் சில நிமிடங்கள் மட்டும் நின்று சென்று விடுகிறார்கள். அலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டாலும் எடுப்பது கிடையாது. நாய்கள் தொல்லை மற்றும் தெருவில் திரியும் மாடுகள் அதிகரித்துள்ளது. சர்வீஸ் ரோடு மோசமாக உள்ளது. மின்விளக்குகள் முறையாக இன்றி இருளில் உள்ளதாக கவுன்சிலர்கள் அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை கூறினர்.
தலைவர் சேது கருணாநிதி பேசுகையில், தற்போதைய த.வெ.க., அரசு பதவி ஏற்று 5 மாதங்களாக நகராட்சிக்கு எந்த நிதியும் ஒதுக்கவில்லை. தி.மு.க., ஆட்சியில் ஒதுக்கிய நிதியில் தான் பணிகள் நடக்கிறது. வரும் நாட்களில் நிதி வரும் என எதிர்பார்க்கிறோம் என்றார். நிதி ஒதுக்காதது குறித்து கண்டன தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டுமென கவுன்சிலர் தேவகி பேசினார்.
நகராட்சி இன்ஜினியர் பேசுகையில், மின் விளக்குகளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தார் வராததால் கொள்முதல் செய்ய முடியவில்லை. விரைவில் சரி செய்யப்படும் என்றார்.
துப்புரவு பணிகள் தினமும் அனைத்து வார்டுகளிலும் சீராக நடக்கிறது என சுகாதார அலுவலர் மதன் தெரிவித்தார். தொடர்ந்து கவுன்சிலர்கள் தங்கள் பகுதி தேவைகள் குறித்து பேசினர்.