தொண்டி கல்குளம் துார்வாரல்கலெக்டர் துவக்கி வைத்தார்

தொண்டி கல்குளம் துார்வாரல்கலெக்டர் துவக்கி வைத்தார்
தொண்டி கல்குளம் துார்வாரல்கலெக்டர் துவக்கி வைத்தார்
ADDED : ஆக 07, 2026 04:00 PM
தொண்டி: தொண்டி பழைய பஸ்ஸ்டாண்ட் அருகில் உள்ள கல்குளம் துார்வாரும் பணியை கலெக்டர் சிவகுருபிரபாகரன் துவக்கி வைத்தார். தொண்டி பழைய பஸ்ஸ்டாண்ட் அருகே உள்ளது பழமையான கல்குளம். இக்குளம் அப்பகுதி மக்களின் முக்கிய நீராதாரமாகவும், பயன்பாட்டுக்கான நீர் நிலையாகவும் திகழ்ந்து வந்தது. கடந்த பல ஆண்டுகளாக கல்குளம் முறையாக துார்வாரப்படாமலும், பராமரிக்கப்படாமலும் கழிவுகள் தேங்கி பயன்படாமல் இருந்தது. இதனால் குளத்தை புனரமைத்து மீண்டும் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று 3 ஆண்டுகளாக அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் பேரூராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் நீர் நிலைகளை பாதுகாக்கும் வகையில் ஒரு தொண்டு நிறுவனம் இக்குளத்தை துார்வாரி சீரமைக்க முன்வந்தது. தொழில் நுட்ப உதவிகளுடன் துார்வாரும் பணிகளை மேற்கொள்ள முடிவு செய்யப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து அதற்கான துவக்க விழா நேற்று நடந்தது. கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் மணல் அள்ளும் இயந்திரம் மூலம் துார்வாரும் பணிகளை துவக்கி வைத்தார்.
தொண்டி பேரூராட்சி தலைவர் ஷாஜகான் பானு, செயல் அலுவலர் பாலசுப்பிரமணியன் கவுன்சிலர்கள் மற்றும் தொண்டி ஜமாத் நிர்வாகிகள், தொண்டு நிறுவனத்தின் தன்னார்வலர்கள் கலந்து கொண்டனர். இது குறித்து பேரூராட்சி தலைவர் ஷாஜகான்பானு கூறுகையில், குளத்தில் கழிவுகள் மற்றும் ஆகாயத்தாமரைகள் அகற்றப்பட்டு, கரைகள் பலப்படுத்தபட உள்ளன.
பணிகள் அனைத்தும் விரைந்து முடிக்கப்பட்டு மீண்டும் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும். இதே போல் தொண்டி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைபள்ளியில் விளையாட்டு மைதானம் சீரமைக்கும் பணிகளும் நடந்து வருகிறது. அப்பணிகளையும் கலெக்டர் பார்வையிட்டார் என்றார்.
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