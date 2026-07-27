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நிர்வாகிகள் பதவியேற்பு

நிர்வாகிகள் பதவியேற்பு

ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:53 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:53 PM

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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் சேதுபதி லயன்ஸ் சங்கத்தின் புதிய நிர்வாகிகள் பதவியேற்பு விழா கம்பன் அரங்கத்தில் நடந்தது.   முன்னாள் மாவட்ட கவர்னர் சுந்தரராஜன் ரூ.1 லட்சம் மதிப்பிலான சேவை திட்டங்களை துவக்கி வைத்தார்.

புதிய தலைவர் சிவராஜ், செயலாளர் ராஜசேகர் பதவியேற்றனர். முன்னாள் மாவட்ட கவர்னர்கள்  நாகர்கோவில்  டாக்டர் ராஜேந்திரன், திருநெல்வேலி சுதந்திரலட்சுமி, முன்னாள் போலீஸ் அதிகாரி பாலகிருஷ்ணன் பங்கேற்றனர். பொருளாளர் ஜெயராஜ் நன்றி கூறினார்.––

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