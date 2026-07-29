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நயினார்கோவில் ஒன்றியத்தில் அரசு திட்ட பணிகள் ஆய்வு

நயினார்கோவில் ஒன்றியத்தில் அரசு திட்ட பணிகள் ஆய்வு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:22 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:22 PM

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நயினார்கோவில்: பரமக்குடி அருகே நயினார்கோவில் ஒன்றியத்தில் நடக்கும் அரசு திட்டப் பணிகளை கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் பார்வையிட்டு ஆலோசனை வழங்கினார்.

வாணியவல்லம் கிராமத்தில் ரூ.50 லட்சத்தில் கட்டப்படும் சமுதாயக் கூடத்தை விரைந்து முடிக்க கூறினார். நயினார்கோவில் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் அடிப்படை வசதிகள், ஆசிரியர்களின் வருகை பதிவேடு, ஸ்மார்ட் வகுப்பறையை பார்வையிட்டார். ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் இருந்த பழைய வாகனங்களை அப்புறப்படுத்த தெரிவித்தார். சமத்துவபுரம் மக்களிடம் கலந்துரையாடினார்.

ராதாபுளியில் சாலை மேம்பாடு பணிகளை விரைந்து மேற்கொள்ள அதிகாரிகளை கேட்டுக்கொண்டார். வாதவனேரியில் 8 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் நாடக மேடை அமைக்கும் பணி, சீமைக்கருவேல மரங்களை டிரோன் மூலம் பார்வையிட்டு அகற்ற தெரிவித்தார். தனியாபுளியில் ரூ.42.60 லட்சத்தில் அமைக்கப்படும் சாலையை பார்வையிட்டார்.

பி.கொடிகுளத்தில் ரூ.29.70 லட்சத்தில் கட்டப்படும் பஞ்சாயத்து அலுவலக கட்டடத்தை ஆய்வு செய்தார். கூடுதல் ஆட்சியர் (வளர்ச்சி) திவ்யான் ஷீநிகம், மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் ரெஜினி மற்றும் அரசு அலுவலர்கள் இருந்தனர்.

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