/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ வரவணி கண்மாயில் அதிகாரிகள் ஆய்வு
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:43 PM
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ஆர்.எஸ்.மங்கலம்:
ஆர்.எஸ்.மங்கலம் அருகே வரவணி கண்மாய் பகுதியில் சட்டவிரோதமாக அதிக அளவில் ஆழப்படுத்தப்பட்டு மண் எடுக்கப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது.
அதைத் தொடர்ந்து ராமநாதபுரம் கனிம வளத்துறை உதவி இயக்குநர் சண்முகவள்ளி, பொதுப்பணித்துறை உதவி இயக்குநர் விக்னேஷ் , மற்றும் வருவாய் துறை அதிகாரிகள், வரவணி கண்மாய் சாத்தமங்கலம் பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். ஆய்வில், முறைகேடாக மண் எடுக்கப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் குறித்து, கனிமவளத்துறை அதிகாரிகள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து, ஆர். எஸ். மங்கலம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.