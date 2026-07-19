தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ வரவணி கண்மாயில் அதிகாரிகள் ஆய்வு

வரவணி கண்மாயில் அதிகாரிகள் ஆய்வு

வரவணி கண்மாயில் அதிகாரிகள் ஆய்வு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:43 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:43 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

ஆர்.எஸ்.மங்கலம்:

ஆர்.எஸ்.மங்கலம் அருகே வரவணி கண்மாய் பகுதியில் சட்டவிரோதமாக அதிக அளவில் ஆழப்படுத்தப்பட்டு மண் எடுக்கப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது.

அதைத் தொடர்ந்து ராமநாதபுரம் கனிம வளத்துறை உதவி இயக்குநர் சண்முகவள்ளி, பொதுப்பணித்துறை உதவி இயக்குநர் விக்னேஷ் , மற்றும் வருவாய் துறை அதிகாரிகள், வரவணி கண்மாய் சாத்தமங்கலம் பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். ஆய்வில், முறைகேடாக மண் எடுக்கப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் குறித்து, கனிமவளத்துறை அதிகாரிகள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து, ஆர். எஸ். மங்கலம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us