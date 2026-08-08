தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ தேசிய அளவிலான கடிதம் எழுதும் போட்டியில் பங்கேற்க அழைப்பு

தேசிய அளவிலான கடிதம் எழுதும் போட்டியில் பங்கேற்க அழைப்பு

தேசிய அளவிலான கடிதம் எழுதும் போட்டியில் பங்கேற்க அழைப்பு

ADDED : ஆக 07, 2026 05:42 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 07, 2026 05:42 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

ராமநாதபுரம்: இந்திய அஞ்சல் துறை சார்பில் தேசிய அளவிலான கடிதம் எழுதும் போட்டி ஆக.,1ல் துவங்கி  அக்.,31 வரை நடக்கிறது. இதில், அனைத்து வயதினரும் கலந்து கொள்ளலாம்.

 ‘அன்னை பூமிக்கு ஒரு கடிதம்– இயற்கையை பாதுகாக்கும் என் உறுதிமொழி’ என்ற தலைப்பில் தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி இவற்றில் ஏதாவது ஒரு மொழியில் கைப்பட எழுதி முதன்மை அஞ்சல் துறை தலைவர், தமிழ்நாடு வட்டம், சென்னை – 600 002 என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும். உள் நாட்டு கடிதப்பிரிவில் (Inland letter card) 500 வார்த்தைகளுக்கு மிகாலும், கடித உறை பிரிவில் (Envelope) 1000 வார்த்தைகளுக்கு  மிகாமலும் கைப்பட எழுத வேண்டும்.

  2026 ஜன.,1 ல் 18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவர்கள், அடையாதவர்கள்  என்ற வயது சான்று கடிதத்தில் கண்டிப்பாக இடம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.  போட்டியில் பங்குபெறுவோரின் பெயர் மற்றும் இருப்பிட முகவரியை கடிதத்தில் தவறாமல் குறிப்பிட வேண்டும். இப்போட்டியில் மாநில அளவில் வெற்றி பெறுவோருக்கு முதல் பரிசு ரூ.25 ஆயிரம், 2ம் இடம் ரூ.10ஆயிரம்,  மூன்றாம் பரிசு ரூ.5000 வழங்கப்படும்.

தேசிய அளவில் வெற்றி பெறுவோருக்கு முதல் பரிசு ரூ.50 ஆயிரம், 2ம் பரிசு ரூ.25ஆயிரம்,  மூன்றாம் பரிசு ரூ.10ஆயிரம் வழங்கப்படும். பொதுமக்கள், மாணவர்கள் அனைவரும் இப்போட்டியில் பங்கேற்கலாம், என ராமநாதபுரம் அஞ்சல் கோட்டக் கண்காணிப்பாளர்  உமாராணி தெரிவித்துள்ளார்.–––

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us