கலெக்டர் அலுவலகத்திற்குள்நிறுத்தப்பட்ட காருக்கு பூட்டு
கலெக்டர் அலுவலகத்திற்குள்நிறுத்தப்பட்ட காருக்கு பூட்டு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:35 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த காருக்கு போலீசார் பூட்டு போட்டு அபராதம் விதித்தனர்.
ஒவ்வொரு வாரமும் திங்கட் கிழமை நடைபெறும் மக்கள் குறை தீர்க்கும் கூட்டத்திற்கு ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஏராளமான மக்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளுடன் மனு அளிக்க வருகின்றனர். நேற்று நடந்த குறை தீர்க்கும் கூட்டத்தில் மனு அளிக்க வந்தவர்களின் டூவீலர்கள், கார்களை கலெக்டர் அலுவலக ரோட்டில் கண்டபடி நிறுத்தினர். அந்த வாகனங்களின் உரிமையாளர்களை கண்டித்து போக்குவரத்திற்கு இடையூறு இல்லாமல் நிறுத்துமாறு போலீசார் அறிவுறுத்தினர்.
அப்போது ஒரு கார் மட்டும் ரோட்டில் நீண்ட நேரம் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. அந்த காருக்கு பூட்டு பொருத்தி அபராதம் விதித்து நடவடிக்கை எடுத்தனர். இனி வரும் காலங்களில் கலெக்டர் அலுவலக ரோட்டில் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக கண்டபடி வாகனங்களை நிறுத்தினால் அபராதம் விதிக்கப்படும் என போலீசார் எச்சரித்தனர்.––––––