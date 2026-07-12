/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ அத்தியூத்து பகவதி அம்மன் கோயில் மண்டல பூஜை
ADDED : ஜூலை 12, 2026 03:52 PM
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தேவிபட்டினம்:
தேவிபட்டினம் அருகே அத்தியூத்து பகவதி அம்மன், உதிரமுடைய அய்யனார் கோயில் கும்பாபிஷேகம் மே 12 ல் நடந்தது.
தினமும் மூலவருக்கு மண்டல பூஜை நடைபெற்றது. 45 நாட்கள் நிறைவடைந்ததை முன்னிட்டு மண்டல பூஜை நேற்று நடந்தது. யாகசாலை பூஜை செய்த புனித நீர் மூலம், மூலவர்கள் பகவதி அம்மன், உதிரமுடைய அய்யனார், நல்ல சேவுக பெருமான், காளியம்மன், கருப்பண்ணசுவாமி உள்ளிட்ட தெய்வங்களுக்கு புனித நீர் ஊற்றப்பட்டு அபிஷேக அலங்காரத்தில் தீபாராதனை நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்தனர். பின்னர் பகவதி அம்மன் உள் வீதி புறப்பாடு நடந்தது. விழாவை முன்னிட்டு அன்னதானம் நடந்தது.