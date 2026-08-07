/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ மண்டல பூஜை விழா
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:42 PM
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திருப்புல்லாணி: திருப்புல்லாணி அருகே ஈசுப்புளி வலசையில் ஜூன் 11ல் திருப்பணிகள் செய்யப்பட்டு கும்பாபிஷேகம் நடந்தது.
48 நாட்கள் பூர்த்தியானதை முன்னிட்டு மூலவர்கள் உமயசக்தி அம்மன், சித்தி விநாயகர் உள்ளிட்ட பரிவார தெய்வங்களுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடந்தது. கோயில் முன் யாக வேள்வி வளர்க்கப்பட்டு பக்தர்களின் மீது புனித நீர் தெளிக்கப்பட்டது. பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. பூஜைகளை உத்தரகோசமங்கை நாகநாத குருக்கள் செய்தார். ஏற்பாடுகளை ஈசுப்புளி வலசை கிராம மக்கள் செய்திருந்தனர்.