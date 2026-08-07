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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ நகராட்சி ஊழியர் ஆர்ப்பாட்டம்

நகராட்சி ஊழியர் ஆர்ப்பாட்டம்

நகராட்சி ஊழியர் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 24, 2026 07:11 PM

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 07:11 PM

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ராமநாதபுரம்: தமிழ்நாடு நகராட்சி, மாநகராட்சி அலுவலர் சங்கம் சார்பில் ராமநாதபுரம் நகராட்சி அலுவலகம் முன்பு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நகராட்சி ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு அரசு ஊழியர் சங்க மாவட்ட செயலாளர் அப்துல் நஜ்முதீன் தலைமை வகித்தார். இதில் நகராட்சி ஊழியர்களின் பணியிட மாறுதல், பதவி உயர்வு, பணப்பலன்கள், பணி மூப்பு பட்டியல், விடுமுறை நாட்களில் ஆய்வுக்கூட்டம் நடத்துவதை நிறுத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தி கோஷமிட்டனர்.––––––

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