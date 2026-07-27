சுடுகாடு வசதியில்லை, குடிநீர் வரவில்லை..குறை தீர்க்கும் கூட்டத்தில் குவிந்த மனுக்கள்
சுடுகாடு வசதியில்லை, குடிநீர் வரவில்லை..குறை தீர்க்கும் கூட்டத்தில் குவிந்த மனுக்கள்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:21 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் வீட்டு மனை பட்டா, குடிநீர் வசதி, சுடுகாடு அமைத்து தர வேண்டும் உள்ளிட்ட 639 மனுக்கள் பெறப்பட்டுள்ளன.
பழைய கலெக்டர் அலுவலக கூட்ட அரங்கத்தில் மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் நடந்தது. கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் தலைமை வகித்து மக்களிடம் பல்வேறு கோரிக்கைகள் குறித்த 639 மனுக்களை பெற்று தொடர்புடைய அலுவலர்களை நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டார். தன்னார்வலர்கள் வழங்கிய ரூ.40ஆயிரம் கல்வி உதவித்தொகையை பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மாணவர்களின் படிப்பு செலவிற்கு கலெக்டர் வழங்கினார். சில மனுக்களின் விபரம்: * அடிப்படை வசதியில்லை: திருவாடானை தாலுகா புதுபட்டினம் சிந்தனை சிற்பி சிங்காரவேலர் நகர் பகுதி மக்கள் மனு அளித்தனர். அதில், எங்கள் பகுதியில் நுாறுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. சாலை, குடிநீர் வசதி, மின்விளக்கு வசதி இல்லை. கலெக்டர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பார்வையிட்டு அடிப்படை வசதிகள் செய்து தர வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.* சுடுகாடு வேண்டும்: கடலாடி தாலுகா கொத்தங்குளம் தேவேந்திர குல வேளாளர் மக்கள் மனு அளித்தனர். அதில், நாங்கள் சுடுகாடாக பயன்படுத்தி வந்த இடத்திற்கு தற்போது பட்டா கொடுத்து விட்டனர். இதனால் அங்கு செல்ல பாதை வசதியில்லை. எனவே புதிததாக சுடுகாடு அமைத்து தர வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.* பட்டா கொடுங்கள்: பரமக்குடி அருகே பொன்னையாபுரம், எம்.ஜி.ஆர்., நகர் குறவர் சமுதாயத்தை சேர்ந்த மக்கள் மனு அளித்தனர். இங்கு 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வசித்து வருகிறோம். வீடு, இட வசதியின்றி சிரமப்படுகிறோம். அரசு சார்பில் வீட்டுமனை பட்டா வழங்கி, வீடு கட்டித்தர வேண்டும் என வலியுறுத்தினர். * குடிநீர் வராமல் மக்கள் அவதி: சாயல்குடியை சேர்ந்த த.வெ.க., ஒருங்கிணைப்பாளர் பாஸ்கரன் மனுவில், கடலாடி ஊராட்சி ஒன்றியம் பிள்ளையார்குளம் அருந்ததியர் தெருவில் 50 வீடுகள் உள்ளன. இங்கு 2 மாதங்களாக குடிநீர் வராமல் மக்கள் வெளியே குடம் ரூ.10க்கு விலைக்கு வாங்கி சிரமப்படுகின்றனர். குடிநீர் திருட்டை தடுத்து பிள்ளையாரகுளம் அருந்ததியர் தெரு மக்களுக்கு குடிநீர் வழங்க வேண்டும் என் கூறியிருந்தார்.
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சங்கரநாராயணன், கூடுதல் கலெக்டர் திவ்யான்ஷீநிகம், ஆர்.டி.ஓ.,க்கள் பரமக்குடி சரவணபெருமாள், ராமநாதபுரம் ஹபிபூர் ரகுமான், மாவட்ட சமூக பாதுகாப்புத்திட்ட தனித்துணை கலெக்டர் கிருஷ்ணகுமாரி, மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் ரமேஷ், கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர்(பொது) ஜேன் கிறிஸ்டிபாய் உள்ளிட்ட அரசு அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.––––