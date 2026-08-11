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வடமாடு மஞ்சுவிரட்டு

வடமாடு மஞ்சுவிரட்டு

ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:12 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:12 PM

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ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: ஆர்.எஸ்.மங்கலம் அருகே மயிலுாரணி முத்துமாரியம்மன் கோயில் முளைப்பாரி விழாவை முன்னிட்டு வடமாடு மஞ்சு விரட்டு விழா நடந்தது. முன்னதாக மூலவருக்கு கிராமத்தார்கள் சிறப்பு அபிஷேகம் செய்து வழிபாடு செய்தனர். தொடர்ந்து பெரிய மைதானத்தின் நடுவில் காளை வடத்துடன் அவிழ்த்து விடப்பட்டது.

இந்த காளைகளை குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் அடக்கும் வீரர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் அடங்க மறுத்த காளைகள் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டு காளையின் உரிமையாளர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. இந்நிகழ்ச்சியை காண ஏராளமான மக்கள் கலந்து கொண்டனர்.

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