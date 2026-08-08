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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ சாயல்குடி நகரில் தொடரும் ரோட்டோர ஆக்கிரமிப்பு கடைகளால் மக்கள் சிரமம் நடவடிக்கை எடுங்க ஆபீசர்

சாயல்குடி நகரில் தொடரும் ரோட்டோர ஆக்கிரமிப்பு கடைகளால் மக்கள் சிரமம் நடவடிக்கை எடுங்க ஆபீசர்

சாயல்குடி நகரில் தொடரும் ரோட்டோர ஆக்கிரமிப்பு கடைகளால் மக்கள் சிரமம் நடவடிக்கை எடுங்க ஆபீசர்

ADDED : ஆக 07, 2026 05:22 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 05:22 PM

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சாயல்குடி: சாயல்குடி பேரூராட்சி நகர் பகுதிகளில் ஆக்கிரமித்து வைத்துள்ள கடைகளால் வாகன ஓட்டிகளும், மக்களும் நாள்தோறும் சிரமத்தை சந்திக்கின்றனர்.

சாயல்குடி பேரூராட்சி பகுதியான கன்னியாகுமரி செல்லும் ரோடு, அருப்புக்கோட்டை ரோடு, ராமநாதபுரம் ரோடு உள்ளிட்ட மும்முனை சந்திப்புகளில் நாளுக்கு நாள் ஆக்கிரமிப்புகள் பெருகி வருகின்றன. குறிப்பாக தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தை காட்டிலும் கூடுதலாக 10 முதல் 15 அடி வரை ரோட்டை மறைத்து கடைகளை விரித்துள்ளதால் டூவீலர் நிறுத்தவும், வாகனங்கள் அப்பகுதியில் நிறுத்தினால் தொடர் போக்குவரத்து நெரிசலால் மக்கள் சிரமத்தை சந்திக்கும் நிலை உள்ளது.

பாதசாரிகள் நடந்து செல்வதற்கான பாதை மறைந்துள்ளது. தன்னார்வலர்கள் கூறியதாவது:

சாயல்குடி மும்முனை சந்திப்பில் இருந்து மூன்று புறங்களிலும் ஏராளமானோர் ஆக்கிரமிப்புகள் செய்து கடைகளை விரித்துள்ளனர். ஒவ்வொரு கடைகள் மற்றும் வணிக வளாகங்களுக்கு முன்பாக விளம்பர போர்டுகளை இடையூறாக நிறுத்தி வைத்து விடுகின்றனர். இதனால் கன்னியாகுமரி, துாத்துக்குடி மற்றும் கடலாடி, ராமேஸ்வரம், மதுரை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்லும் அரசு பஸ்கள், கனரக வாகன ஓட்டிகள் பெரும் சிரமத்தை சந்திக்கின்றனர்.

முன்பு சாயல்குடி பேரூராட்சிக்கு சொந்தமான கழிவுநீர் வாறுகால் சென்ற இடம் பல இடங்களில் ஆக்கிரமித்து மூடப்பட்டுள்ளது. அதற்கு பதிலாக மழைநீர் செல்லக்கூடிய கிழக்கு கடற்கரை சாலையின் வாறுகாலை நேரடியாக கழிவுநீர் செல்லும் இடமாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர். எனவே நகரில் நிலவும் போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க ரோட்டோர ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும்‌.

இவ்விஷயத்தில் பேரூராட்சி நிர்வாகத்தினர், வருவாய்த்துறையினர், தேசிய நெடுஞ்சாலை மற்றும் போலீசார் ஒருங்கிணைந்து பிரச்னைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்றனர்.

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