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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ சேதமடைந்த நிலையில் ஊராட்சி கிளை நுாலகம்

சேதமடைந்த நிலையில் ஊராட்சி கிளை நுாலகம்

சேதமடைந்த நிலையில் ஊராட்சி கிளை நுாலகம்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:52 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:52 PM

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பெரியபட்டினம்: - பெரியபட்டினம் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே மீன்கடை பஜாரை ஒட்டிய இடத்தில் பெரியபட்டினம் ஊராட்சி கிளை நுாலகம் உள்ளது. இது 1999ல் கட்டப்பட்டது. நுாலகத்திற்கு நாள்தோறும் ஏராளமான பொதுமக்கள் மற்றும் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுக்கு பயன்படுத்தி வரும் முக்கியமான அரசு நுாலகமாக செயல்படுகிறது.

இந்நிலையில், ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கட்டடத்தின் கூரை பூச்சுகள் பெயர்ந்து விழுகிறது. மழைக்காலங்களில் தண்ணீர் ஒழுகுவதால் புத்தகத்தை பாதுகாப்பதில் பெரும் சிரமம் நிலவுகிறது. முன்னாள் ஒன்றிய கவுன்சிலர் பைரோஸ்கான் கூறியதாவது:

சேதமடைந்த ஊராட்சி நுாலகத்தை இடித்து விட்டு புதிய நுாலகம் அமைத்து தரக்கோரி மனு அளித்தோம். இதனடிப்படையில் பொதுப்பணித்துறை மற்றும் மாவட்ட நுாலக அலுவலரின் கடிதங்களின் படி, புதிய நுாலக கட்டடம் கட்டுவதற்கு நிர்வாக அனுமதி கிடைத்தவுடன் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என பல ஆண்டுகளாக தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இதனால் விபத்து அபாயம் ஏற்படுவதற்கு முன் கட்டடத்தை இடித்து அகற்றி விட்டு புதிதாக அனைத்து கட்டமைப்பு வசதிகளுடன் கூடிய தரமான நுாலகத்தை கட்ட வேண்டும் என்றார்.

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