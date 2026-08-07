தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ பரமக்குடி சுந்தரராஜ பெருமாள் கோயில் ஆடி பிரம்மோற்ஸவம் தேரோட்டம்

பரமக்குடி சுந்தரராஜ பெருமாள் கோயில் ஆடி பிரம்மோற்ஸவம் தேரோட்டம்

பரமக்குடி சுந்தரராஜ பெருமாள் கோயில் ஆடி பிரம்மோற்ஸவம் தேரோட்டம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:30 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:30 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

‘கோவிந்தா’ கோஷத்துடன் வடம் பிடித்த பக்தர்கள்

பரமக்குடி: பரமக்குடி சுந்தரராஜ பெருமாள் கோயிலில் ஆடி பிரம்மோற்ஸவ விழாவில் ‘கோவிந்தா’ கோஷம் முழங்க தேரோட்டம் கோலாகலமாக நடந்தது.

பரமக்குடி சவுராஷ்டிரா பிராமண மகாஜனங்களுக்கு சொந்தமான சுந்தரராஜ பெருமாள் தேவஸ்தானத்தைச் சேர்ந்த சவுந்தரவல்லி தாயார் சுந்தரராஜ பெருமாள் கோயில் உள்ளது. மூலவராக பரமஸ்வாமி அருள் பாலிக்கிறார். இங்கு ஆடி பிரம்மோற்ஸவம் ஆண்டு தோறும் கொடியேற்றத்துடன் நடக்கிறது. நேற்று வைகை ஆற்றில் இருந்து குதிரை வாகனத்தில் பெருமாள் அதிகாலை 4:00 மணிக்கு கோயிலை அடைந்தார்.

பின்னர் காலை 11:00 மணிக்கு அலங்கரிக்கப்பட்ட தேருக்கு சிறப்பு தீபாராதனைகள் நடந்தப்பட்டு பின் ஸ்ரீதேவி, பூதேவி தாயாருடன் பெருமாள் திருத்தேரில் அமர்ந்தார். அப்போது பக்தர்கள் ‘கோவிந்தா’ கோஷம் முழங்க தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து சென்றனர். மதியம் தேர் நிலையை அடைந்த பின் பெருமாள் கோயில் உள் பிரகாரத்தில் ஆடி அசைந்து சென்றார். அப்போது நுாற்றுக்கணக்கான தேங்காய்களை உடைத்து பக்தர்கள் நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர்.

தீபாராதனை நிறைவடைந்து பிரசாதங்கள் வழங்கப்பட்டன. இரவு சயன திருக்கோலத்தில் பெருமாள் பல்லக்கில் உலா வந்தார். இன்று காலை தீர்த்தவாரி மற்றும் இரவு கொடியிறக்கத்துடன் விழா நிறைவடைகிறது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us