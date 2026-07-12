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பரமக்குடி வ.உ.சி., பள்ளி வெற்றி

பரமக்குடி வ.உ.சி., பள்ளி வெற்றி

ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:54 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:54 PM

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பரமக்குடி: பரமக்குடி குறுவட்ட டேக்வாண்டோ போட்டியில் மூன்று பிரிவுகளிலும் வ.உ.சி., மெட்ரிக் பள்ளி வெற்றி பெற்றது.

பரமக்குடி வ.உ.சி., மெட்ரிக் பள்ளி குறுவட்ட போட்டிகளை நடத்தி வருகிறது. 14, 17, 19 வயதிற்குட்பட்டோருக்கான அனைத்து போட்டிகள் நடக்கிறது. பள்ளியில் நடந்த டேக்வாண்டோ மற்றும் பாக்சிங் போட்டிகளை பள்ளி தலைவர் கார்த்திகேயன் துவக்கி வைத்தார். தாளாளர் மகேஸ்வரன், பொருளாளர் கோவிந்தராஜன் முன்னிலை வகித்தனர். உடற்கல்வி இயக்குனர் பிரபாகரன் வரவேற்றார். வ.உ.சி., பள்ளி உடற்கல்வி ஆசிரியர் ராஜ்குமார் வாழ்த்தினார்.

டேக்வாண்டோ போட்டியில் 14, 17, 19 ஆகிய அனைத்து பிரிவுகளிலும் வ.உ.சி., மெட்ரிக் பள்ளி மாணவர்கள் வெற்றி பெற்றனர். முதல்வர் குணவதி நன்றி கூறினார்.

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