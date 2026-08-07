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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ பரமக்குடி அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் நோயாளிகள் அவதி

பரமக்குடி அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் நோயாளிகள் அவதி

பரமக்குடி அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் நோயாளிகள் அவதி

ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:11 PM

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:11 PM

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போதிய வெளிச்சம், காற்றோட்டம் இல்லை

பரமக்குடி: பரமக்குடி அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை புதிய கட்டட கட்டுமானத்தில் குறைபாட்டால் போதிய வெளிச்சம் மற்றும் காற்றோட்டமின்றி புற நோயாளிகள் பிரிவில் தவிக்கும் நிலை உள்ளது.

பரமக்குடியில் 5 தளங்களுடன் புதிய மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை ரூ.60.87 கோடியில் கட்டப்பட்டுள்ளது. இதனை ஜூலை 14ல் முதல்வர் விஜய் காணொளி மூலம் திறந்து வைத்தார். இந்நிலையில் புற நோயாளிகள் பிரிவு கீழ் தளத்தில் செயல்பட துவங்கி உள்ளது. கட்டடத்தின் ஒரு பகுதியில் ஒட்டுமொத்தமாக ஜன்னல் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

இவை அனைத்தும் தடுக்கப்பட்டு மருத்துவர்கள் அமரும் அறைகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளன. தொடர்ந்து புற நோயாளிகள் நிற்கும் இடத்தில் போதிய வெளிச்சம் மற்றும் காற்றோட்ட வசதி இல்லாமல் உள்ளது. கணினி மூலம் நோயாளிகள் அனைவரும் பதியப்பட்டு ஒவ்வொரு இடத்திலும் வரிசையில் நின்று செல்லும் நிலை உள்ளது. இதன்படி ஒரு நோயாளிகள் உள்ளே சென்று வெளியே வருவதற்கு இரண்டு முதல் மூன்று மணி நேரம் வரை ஆகிறது.

மேலும் நோயாளிகள் அமர்வதற்கான போதிய இருக்கை வசதி கிடையாது. ஆகவே ஒவ்வொரு நாளும் 800 க்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகள் வந்து செல்லும் இந்த மருத்துவமனையில் ஒட்டுமொத்தமாக குளிர்சாதன வசதி செய்து கொடுக்க வேண்டும்.தற்போதைய சூழலில் கூடுதல் இருக்கை மற்றும் காற்றோட்ட வசதியை செய்து தர மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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