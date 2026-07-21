/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ நாளை பட்டா சிறப்பு முகாம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:51 PM
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திருவாடானை: திருவாடானை தாலுகாவில் நாளை (ஜாலை 23), ஜூலை 24 ஆகிய இரு நாட்களில் பட்டா சிறப்பு முகாம் நடைபெற உள்ளதாக தாசில்தார் ஆண்டி கூறினார்.அவர் கூறியதாவது:
திருவாடானை தாலுகா அலுவலகத்தில் நாளை (ஜூலை 23), ஜூலை 24 ஆகிய இரு நாட்கள் பட்டா மாறுதல் முகாம் ஆர்.டி.ஓ., ஹபிபுர் ரகுமான் தலைமையில் நடைபெற உள்ளது. மக்கள் தங்களுடைய பட்டா கோரிக்கைகளுக்கு உரிய ஆவணங்களுடன் இந்த முகாமில் கலந்து கொண்டு பயன்பெறலாம். மனுக்கள் மீது உடனடியாக பரிசீலனை செய்யப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.