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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ நீதிமன்றம் அருகே பஸ் ஸ்டாப் அமைக்க மக்கள் கோரிக்கை

நீதிமன்றம் அருகே பஸ் ஸ்டாப் அமைக்க மக்கள் கோரிக்கை

நீதிமன்றம் அருகே பஸ் ஸ்டாப் அமைக்க மக்கள் கோரிக்கை

ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:30 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:30 PM

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திருவாடானை: திருவாடானை ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம், அதன் அருகிலேயே நீதிமன்றம் செயல்பட்டு வருகிறது. நாள் தோறும் கிராம மக்கள், நீதிமன்ற அலுவலர்கள் பஸ்களில் வந்து செல்கின்றனர். ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முன்பு பஸ் ஸ்டாப் உள்ளது. நீதிமன்றத்திற்கு செல்பவர்கள் அந்த பஸ்ஸ்டாப்பில் இறங்கி நீதிமன்றத்திற்கு நடந்து செல்கின்றனர்.

சிறிது தொலைவாக இருப்பதால் முதியவர்கள், பெண்கள் நடந்து செல்லும் போது சிரமப்படுகின்றனர். எனவே ஊராட்சி அலுவலகத்திற்கும், நீதிமன்றத்திற்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் பஸ்ஸ்டாப் அமைத்து பஸ்கள் நின்று செல்லும் வகையில் போக்குவரத்து அலுவலர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தினர். 

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