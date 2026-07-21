ராமேஸ்வரம் அரசு பள்ளி சுவரை ஆக்கிரமித்து தனியார் கட்டுமானம் மக்கள் எதிர்ப்பு
ராமேஸ்வரம் அரசு பள்ளி சுவரை ஆக்கிரமித்து தனியார் கட்டுமானம் மக்கள் எதிர்ப்பு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:51 PM
ராமேஸ்வரம்: ராமேஸ்வரம் அரசுப் பள்ளி சுற்றுச்சுவரில் தனியார் கட்டடம் அமைத்து ஆக்கிரமித்தனர். இதற்கு மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
ராமேஸ்வரம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 800க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படிக்கின்றனர். பழமையான இப்பள்ளியின் விளையாட்டு மைதானம் பல ஏக்கரில் உள்ளதால் மாணவர்கள் மட்டுமின்றி உள்ளூர் இளைஞர்களும் விளையாடி பயிற்சி பெறுகின்றனர். இந்நிலையில் பள்ளி தெற்கு பகுதி சுற்றுச்சுவர் மீது தனியார் தங்கும் விடுதி, ஓட்டல் உரிமையாளர்கள் கட்டடத்தில் பந்தல் கட்டுமானம் அமைத்து ஆக்கிரமித்துள்ளனர்.
மேலும் இப்பகுதியில் நகராட்சியின் 11 அடி அகல மழைநீர் மற்றும் திடக்கழிவு செல்லும் வாறுகால் உள்ளது. இதனையும் சேர்த்து ஆக்கிரமித்து உள்ளதால் இயற்கை பேரிடர் காலத்தில் வாறுகாலில் அடைப்பு ஏற்பட்டால் சரிசெய்ய முடியாத அவல நிலை ஏற்படும். இதற்கு மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வாறுகால், பள்ளி சுற்றுச்சுவர் மீதான கட்டுமான ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற கோரிக்கை விடுத்தனர்.
இதையறிந்த ராமேஸ்வரம் நகராட்சி தலைவர் நாசர்கான், இப்பகுதி கவுன்சிலர் முகேஷ்குமார் ஆக்கிரமிப்புகளை ஆய்வு செய்து, இதனை அகற்றாவிடில் போலீசார் மூலம் குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரித்தனர்.
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