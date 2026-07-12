ஜல் ஜீவன் திட்டப்பணியில் குழாய்கள் உடைப்பு: குடிநீர் வராமல் மக்கள் அவதி
ஜல் ஜீவன் திட்டப்பணியில் குழாய்கள் உடைப்பு: குடிநீர் வராமல் மக்கள் அவதி
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:41 PM
முதுகுளத்துார்:
முதுகுளத்துாரில் ஜல் ஜீவன் திட்டத்தில் குழாய் பதிக்கும் பணியால் இதற்கு முன்பு பதிக்கப்பட்டிருந்த பேரூராட்சி சார்பில் திறக்கப்படும் அத்தியாவசிய தண்ணீர் மற்றும் குடிநீர் குழாய் உடைப்பு ஏற்பட்டு வருவதால் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
முதுகுளத்துார் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட தெருக்களில் புதிதாக ஜல்ஜீவன் திட்டத்தில் குழாய் பதிக்கும் பணி கடந்த சிலமாதங்களாகவே நடக்கிறது. ஆற்றுப்பாலத்தில் இருந்து வழிவிடு முருகன் கோயில் வரை குழாய் பதிக்கும் பணியில் பேரூராட்சி சார்பில் அத்தியாவசிய தேவைக்கு திறந்து விடப்படும் தண்ணீர் மற்றும் குடிநீர் குழாய் உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் 2வது வார்டில் சிலநாட்களாக அத்தியாவசிய தேவைக்கு குடிநீர் இல்லாமல் மக்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.
புகார் தெரிவித்தும் புதிதாக குழாய் பதிக்கும் பணியை மட்டுமே பார்த்து வருவதாகவும் உடைப்பு ஏற்பட்ட குழாயை முறையாக சரி செய்யப்படாமல் விடுகின்றனர். எனவே சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ள குழாயை முறையாக பராமரித்து பணி செய்து இனிவரும் நாட்களில் குழாய் உடைப்பு ஏற்படாமல் புதிதாக குழாய் பதிக்கும் பணியை பார்க்க வேண்டும் என்று மக்கள் கூறினார். இதேபோல் குழாய் உடைத்து விடுவதால் கழிவுநீர் தெருக்களில் தேங்கி துர்நாற்றம் ஏற்பட்டு தொற்றுநோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது.