சிறுமியை கர்ப்பமாக்கியவர் மீது போக்சோ வழக்கு

/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ சிறுமியை கர்ப்பமாக்கியவர் மீது போக்சோ வழக்கு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:22 PM
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திருவாடானை: திருவாடானை அருகே சிறுமியை கர்ப்பமாக்கிய சித்தப்பா மீது போக்சோ வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. திருவாடானை அருகே கிராமத்தை சேர்ந்தவர் 17 வயது சிறுமி. இவர் பாட்டி வீட்டில் தங்கி தேவகோட்டை தனியார் பள்ளியில் பிளஸ் 2 படிக்கிறார். இவரது சித்தியின் கணவர் மகேந்திரன் 40, அடிக்கடி வீட்டிற்கு வந்துள்ளார். 2025 ஜூன் மாதம் சிறுமியிடம் பலாத்காரமாக அத்து மீறலில் ஈடுபட்டார். இதில் சிறுமிக்கு உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டது.
தேவகோட்டையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் பரிசோதனைக்கு சென்ற போது சிறுமி 3 மாதம் கர்ப்பமாக இருப்பது தெரிய வந்தது. இது குறித்து ராமநாதபுரம் சைல்டு லைன் அதிகாரிகளுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது. அவர்கள் புகாரில் திருவாடானை மகளிர் போலீசார் மகேந்திரன் மீது போக்சோ வழக்கு பதிந்து தேடி வருகின்றனர்.