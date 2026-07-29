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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ பேரிகார்டுகளை அகற்றினால் கடும் நடவடிக்கை: போலீசார் எச்சரிக்கை 

பேரிகார்டுகளை அகற்றினால் கடும் நடவடிக்கை: போலீசார் எச்சரிக்கை 

பேரிகார்டுகளை அகற்றினால் கடும் நடவடிக்கை: போலீசார் எச்சரிக்கை 

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:01 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:01 PM

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திருவாடானை: தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பேரிகார்டுகளை அகற்றினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர். மதுரை– தொண்டி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் விபத்துக்களை தடுப்பதற்காக கடம்பாகுடி விலக்கு, அரசு கலைக்கல்லுாரி உள்ளிட்ட முக்கிய பகுதிகளில் போலீசாரால் தடுப்புகள் (பேரிகார்டுகள்) வைக்கப்பட்டுள்ளன. இரவு நேரங்களில் செல்லும் வானக ஓட்டிகள் வேகத்தை குறைக்க விரும்பாமல் தடுப்புகளை அப்புறப்படுத்தி விடுவதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன. இது குறித்து போலீசார் கூறியதாவது:

வாகனங்களின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்தவும், மக்கள் பாதுகாப்பாக சாலையை கடக்கவும் இந்த தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இரவில் சில வாகன டிரைவர்கள் அகற்றி சாலை ஓரங்களில் வைப்பதால் வேகமாக வரும் வாகனங்கள் நிலைதடுமாறி விபத்துக்களில் சிக்கக்கூடும். பொது சொத்துகளுக்கு சேதம் விளைப்பது சட்டப்படி குற்றம்.

இனிவரும் காலங்களில் இரவிலோ, அல்லது பகலிலோ பேரிகார்டுகளை அப்புறபடுத்துவோர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றனர்.  

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