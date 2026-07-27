அப்துல் கலாம் நினைவகத்தில் அரசியல் கட்சியினர் அஞ்சலி
அப்துல் கலாம் நினைவகத்தில் அரசியல் கட்சியினர் அஞ்சலி
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:53 PM
ராமேஸ்வரம்: ராமேஸ்வரத்தில் முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் தேசிய நினைவகத்தில் கலெக்டர், அரசியல் கட்சியினர் மலர் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
நேற்று முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல்கலாம் 11ம் ஆண்டு நினைவு நாளையொட்டி ராமேஸ்வரம் அருகே பேக்கரும்பு எனுமிடத்தில் உள்ள அவரது தேசிய நினைவகத்தில் கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் மலரஞ்சலி செலுத்தினார். இதனை தொடர்ந்து ராமேஸ்வரம் நகராட்சி தலைவர் நாசர்கான், தி.மு.க., நிர்வாகிகள் ரவிக்குமார், முருகன், ராமநாதபுரம் மாவட்ட பா.ஜ., தலைவர் முரளிதரன், ராமேஸ்வரம் நகர் தலைவர் மாரி, பா.ஜ.,நிர்வாகிகள் நாகேந்திரன், மீராபாஸ்கரன், ராமேஸ்வரம் ரோட்டரி சங்க முன்னாள் தலைவர் முருகன், சேவா பாரதி தலைவர் சுடலை உட்பட பலர் மலரஞ்சலி செலுத்தினர்.
இதனை தொடர்ந்து ஏராளமான பள்ளி மாணவிகள், இளைஞர்கள் அப்துல் கலாம் நினைவகத்தில் அஞ்சலி செலுத்தி உறுதிமொழி எடுத்தனர்.