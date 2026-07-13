/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ காவிரி கூட்டு குடிநீர் வீணாவதை தடுக்கவும்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:20 PM
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ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: திருச்சி ராமேஸ்வரம் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆர்.எஸ்.மங்கலம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் காவிரி கூட்டு குடிநீர் குழாய்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் தொடர் உடைப்புகளால் தினமும் பல லட்சம் லி., குடிநீர் வீணாகி வயல்வெளியில் தேங்குகிறது. குறிப்பாக தேசிய நெடுஞ்சாலை திருவாடானை கைகாட்டி விலக்கில் இருந்து தேவிபட்டினம் வரை பல்வேறு இடங்களில் அவ்வப்போது உடைப்பு ஏற்பட்டு, காவிரி நீர் தேங்கி வருகிறது.
தண்ணீர் விநியோகம் நிறுத்தப்பட்ட பின் தேங்கிய அசுத்த நீர் மீண்டும் குழாயில் உள்வாங்கப்படுவதால், தொற்று நோய் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள், காவிரி கூட்டு குடிநீர் திட்ட பைப்புகளில் ஏற்படும் உடைப்புகளை உடனுக்குடன் சரி செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.