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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ சிக்கல் கண்மாயில் சேதமடைந்த மடையை கட்டித் தர வேண்டும் இன்று தொடர் காத்திருப்பு போராட்டம்

சிக்கல் கண்மாயில் சேதமடைந்த மடையை கட்டித் தர வேண்டும் இன்று தொடர் காத்திருப்பு போராட்டம்

சிக்கல் கண்மாயில் சேதமடைந்த மடையை கட்டித் தர வேண்டும் இன்று தொடர் காத்திருப்பு போராட்டம்

ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:20 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:20 PM

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சிக்கல்: சிக்கல் பாசன கண்மாயில் சேதமடைந்த 1ம் நம்பர் மடையை சீரமைத்து கட்டித்தர வலியுறுத்தி விவசாயிகள் தொடர் காத்திருப்பு போராட்டம் அறிவித்துள்ளனர்.

சிக்கல் பாசன பெரிய கண்மாய் 10 கி.மீ., சுற்றளவு கொண்டது. இதில் 60 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட வரத்து கால்வாய்களுக்கான மடை தற்போது புதிதாக அதே இடத்தில் கட்டும் பணி நடக்கிறது. மொத்தம் 8 மடைகள் உள்ளன. இதன் வழியாக பருவ மழைக் காலங்களில் தண்ணீர் திறக்கும் போது வேளாண் பாசனத்திற்கு பயனுள்ளதாக அமைகிறது.

இந்நிலையில் 7 மடைகள் புதிதாக கட்டி வரும் நிலையில் வடகிழக்கில் ஆண்டிச்சிகுளம் எல்லையில் உள்ள 1ம் நம்பர் மடையை சீரமைக்காமல் உள்ளதால் கிராம மக்கள் அதிருப்தி அடைந்து தொடர் காத்திருப்பு போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளனர். ஆண்டிச்சி குளத்தை சேர்ந்த கிராம நிர்வாகிகள் குருந்தலிங்கம், பாக்கியம், ஜெயக்குமார் ஆகியோர் கூறியதாவது:

சிக்கல் பாசன கண்மாயை நம்பி சுற்றுவட்டார ஏராளமான விவசாய நிலங்கள் உள்ளன. 1ம் நம்பர் மடையை புதிதாக கட்டித் தர வேண்டும். அப்பகுதியை துார்வாரவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதன் மூலம் 100 ஏக்கருக்கும் அதிகமான விவசாய நிலங்கள் பயனடையும். இது குறித்து மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு மனு அளித்துள்ளோம்.

கோரிக்கையை ஏற்க மறுக்கும் கண்மாய் பாசன துறையை கண்டித்து இன்று(ஜூலை 31) சிக்கல் ஆர்.ஐ., அலுவலகம் முன்பு கிராம மக்கள் மற்றும் பாசன விவசாயிகள், தமிழ்நாடு விவசாய சங்கம் சார்பில் தொடர் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளோம் என்றனர்.

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