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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ காஞ்சிரங்குடி கிளை நுாலகத்தில் ஓராண்டாக மின்சாரம் துண்டிப்பு அவதிப்படும் வாசகர்கள்

காஞ்சிரங்குடி கிளை நுாலகத்தில் ஓராண்டாக மின்சாரம் துண்டிப்பு அவதிப்படும் வாசகர்கள்

காஞ்சிரங்குடி கிளை நுாலகத்தில் ஓராண்டாக மின்சாரம் துண்டிப்பு அவதிப்படும் வாசகர்கள்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:41 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:41 PM

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கீழக்கரை: கீழக்கரை அருகே காஞ்சிரங்குடி ஊராட்சியில் கிளை நுாலாகத்தில் ஓராண்டாக மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதால் வெப்பத்தில் வாசகர்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.

இங்குள்ள கிளை நுாலகத்திற்கு நாள் தோறும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஏராளமான பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள், கிராமப்புற வாசகர்கள் அதிகம் வருகின்றனர். இந்நிலையில் கடந்த ஓராண்டாக கிளை நுாலகத்தில் மின் சப்ளை இல்லாததால் நுாலகர் மட்டுமன்றி வாசகர்களும் சிரமத்தை சந்திக்கின்றனர். காஞ்சிரங்குடியை சேர்ந்த வாசகர்கள் கூறியதாவது:

நுாலகத்தில் அனைத்து விதமான புத்தகங்கள் ஏராளமாக உள்ளன. தினமலர் உள்ளிட்ட நாளிதழ்களை படிப்பதற்காக அதிகளவு வாசகர்கள் வருகின்றனர். இந்நிலையில் கடந்த ஓராண்டிற்கும் மேலாக மின் சப்ளை ஏதுமின்றி துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் உள்ளது. இதனால் கடும் வெப்பத்தில் மின் விசிறி கூட இயங்காத நிலையில் அவதிப்படுகிறோம்.

பகலிலும் நுாலகத்தில் இருள் சூழ்ந்துள்ளது. மின்சாரம் நுாலகத்திற்கு அத்தியாவசிய தேவை என்பதை உணர்ந்தும் மின் சப்ளை அளிக்காதது வேதனை அளிக்கிறது. இங்குள்ள கழிப்பறை பராமரிப்பின்றி பூட்டியே வைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே கிளை நுாலக அலுவலர்கள் நுாலகத்தை ஆய்வு செய்து குறைகளை நிவர்த்தி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.

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