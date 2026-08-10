ஆர்.எஸ்.மங்கலம் – தேவிபட்டினம் சிறப்பு பஸ்கள் இயக்க கோரிக்கை ஆடி அமாவாசை அன்று

ஆர்.எஸ்.மங்கலம் – தேவிபட்டினம் சிறப்பு பஸ்கள் இயக்க கோரிக்கை ஆடி அமாவாசை அன்று
ஆர்.எஸ்.மங்கலம் – தேவிபட்டினம் சிறப்பு பஸ்கள் இயக்க கோரிக்கை ஆடி அமாவாசை அன்று
ADDED : ஆக 09, 2026 04:41 PM
தேவிபட்டினம்:
ஆடி அமாவாசைதினத்தில், தேவிபட்டினம் நவபாஷாணத்திற்கு பக்தர்கள் சென்று வரும் வகையில், ஆர்.எஸ்.மங்கலத்தில் இருந்து சிறப்பு பஸ்கள் இயக்க வேண்டும் என பக்தர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
தேவிபட்டினத்தில் நவபாஷாண நவக்கிரகம் அமைந்துள்ளது. இங்கு ஆடி அமாவாசை அன்று முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்து பிதுர்கடன் கொடுப்பதற்காக ஆர்.எஸ்.மங்கலத்தை சுற்றி உள்ள 100க்கு மேற்பட்ட கிராமங்களில் இருந்து பக்தர்கள் நவபாஷாணத்திற்கு வருவது வழக்கமாகும். ஆர்.எஸ்.மங்கலம் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து அதிகாலை நேரங்களில் தேவிபட்டினம் செல்வதற்கு கூடுதல் பஸ்கள் இல்லாததன் காரணமாக, வயதான பக்தர்கள் கூடுதல் வாடகை கொடுத்து ஆட்டோ, உள்ளிட்ட வானங்கள் செல்ல வேண்டி உள்ளது. எனவே ஆடி அமாவாசை தினத்தில் ஆர். எஸ்.மங்கலத்தில் இருந்து நவபாஷாணத்திற்கு சிறப்பு பஸ்கள் இயக்க வேண்டும்.