தொண்டியில் பஸ்டெப்போ அமைக்க கோரிக்கை

/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ தொண்டியில் பஸ்டெப்போ அமைக்க கோரிக்கை
ADDED : ஆக 09, 2026 03:51 PM
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தொண்டி:
தொண்டியில் பஸ் டெப்போ அமைக்க கலெக்டரிடம் மக்கள் நல வளர்ச்சி சங்கம் சார்பில் வலியுறுத்தபட்டது.தொண்டி மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான பஸ் டெப்போ அமைக்க கோரி ராமநாதபுரம் மாவட்ட கலெக்டர் சிவகுருபிரபாகரனிடம் தொண்டி மக்கள் நல வளர்ச்சி சங்கத்தின் தலைவர் சுலைமான் நிர்வாகிகள் ஹிப்பத்துல் ரகுமான், பாவாமொய்தீன், நாகு, ஜாபர்அலி ஆகியோர் கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.
இதில், தொண்டியில் நாளுக்கு நாள் போக்குவரத்து தேவைகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் தொண்டி பேரூராட்சி பகுதியில் புதிய பஸ்டெப்போ அமைக்க வேண்டும். 18 ஆண்டுகளாக இந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்தி வருகிறோம். பஸ் டெப்போ அமைக்க விரைவாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியறுத்தினர்.