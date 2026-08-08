வருவாய்துறை அலுவலர்கள் 2வது நாளாக  போராட்டம் ஆக.10 ல் உண்ணாவிரதம்

வருவாய்துறை அலுவலர்கள் 2வது நாளாக போராட்டம் ஆக.10 ல் உண்ணாவிரதம்
வருவாய்துறை அலுவலர்கள் 2வது நாளாக போராட்டம் ஆக.10 ல் உண்ணாவிரதம்
ADDED : ஆக 07, 2026 05:22 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்ட வருவாய்த்துறை அலுவலர் சங்கம் சார்பில் முதுநிலை பதவி உயர்வு வழங்காததை கண்டித்து கலெக்டர் அலுவலகம், தாலுகா அலுவலகங்களில் பணிகளை புறக்கணித்து நேற்று 2வது நாளாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
ராமநாதபுரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த போராட்டத்திற்கு வருவாய்துறை அலுவலர் சங்கம் மாவட்டத் தலைவர் பழனிக்குமார் தலைமை வகித்தார். இதில், பரமக்குடி தாலுகாவில் முதுநிலையின் படி தாசில்தார் பணியிடங்கள் வழங்கவில்லை. ஏற்கனவே கடலாடியில் பணி புரிந்தவருக்கு மீண்டும் தாசில்தார் பணி வழங்கியுள்ளதை ரத்து செய்ய வேண்டும்.
மாவட்டத்தில் காலி பணியிடங்கள் இருந்த போதும் பதவி உயர்வு வழங்கவில்லை. பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர். தொடர்ந்து இரு நாட்கள் அலுவலர்கள் போராட்டம் காரணமாக கலெக்டர் அலுவலகம், தாலுகா அலுவலகத்தில் வழக்கமான பணிகள் பாதிக்கப்பட்டது. மாவட்ட நிர்வாகம் அழைத்து பேசவில்லை என்றால் திங்கட்கிழமை(ஆக.,10ல்) மாவட்டத்தில் உள்ள 540 அலுவலர்களை திரட்டி உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக மாவட்ட தலைவர் பழனிக்குமார் தெரிவித்தார். ––––