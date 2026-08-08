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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ புகையிலை விற்பனையில் 3 முறை சிக்கினால் ரூ.1 லட்சம் அபராதம் உணவுபாதுகாப்புதுறை எச்சரிக்கை

புகையிலை விற்பனையில் 3 முறை சிக்கினால் ரூ.1 லட்சம் அபராதம் உணவுபாதுகாப்புதுறை எச்சரிக்கை

புகையிலை விற்பனையில் 3 முறை சிக்கினால் ரூ.1 லட்சம் அபராதம் உணவுபாதுகாப்புதுறை எச்சரிக்கை

ADDED : ஆக 07, 2026 05:22 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 05:22 PM

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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து கடைகளில் புகையிலை விற்று மூன்றாவது முறையாக சிக்கினால் ரூ.1 லட்சம் அபராதம், 90 நாட்கள் கடையை பூட்டி சீல் வைக்கப்படும் என உணவு பாதுகாப்புதுறையினர் எச்சரித்துள்ளனர்.

ராமநாதபுரம் கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் உத்தரவில்,  மாவட்ட உணவு பாதுகாப்புதுறை நியமன அலுவலர் சுரேஷ் தலைமையில் உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர்கள் சக்தீஸ்வரன், வெண்ணிலா, முத்துச்சாமி ஆகியோர் அடங்கிய குழுவினர் ஆக., 6ல் போகலுார்,  பரமக்குடி, முதுகுளத்துார் சுற்றுவட்டார கடைகளில் ஆய்வு செய்தனர்.

இதில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள், கூலிப் விற்பனைக்கு வைத்திருந்த 4 கடைகள் கண்டறியப்பட்டு   ரூ.1 லட்சத்து 75 ஆயிரம் வரை அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.  தடையுள்ள பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் வைத்திருந்த 6 கடைகளுக்கு தலா ரூ.5000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டு 4 கிலோ எடையுள்ள பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர்.

இனி வரும் காலங்களில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் வைத்திருப்பது தெரியவந்தால் முதல் முறை ரூ.25 ஆயிரம், உரிமம் தற்காலிமாக ரத்து செய்து 15 நாட்களும், 2வது முறையும் விற்றால் ரூ.50 ஆயிரம், 30நாட்கள் கடை மூடப்படும்.  இதையும் மீறி 3வது முறையில் குற்றத்தில் ஈடுபட்டால்  ரூ.1 லட்சம் அபராதம்,  90 நாட்கள் வரை  கடையை பூட்டி சீல் வைக்கப்படும் என  உணவு பாதுகாப்புதுறை நியமன அலுவலர் சுரேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.–––––

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