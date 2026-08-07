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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ பரமக்குடி வாரச்சந்தை அனுமதியின்றி கட்டப்பட்டதால் ரூ.13.50 கோடி வீண்

பரமக்குடி வாரச்சந்தை அனுமதியின்றி கட்டப்பட்டதால் ரூ.13.50 கோடி வீண்

பரமக்குடி வாரச்சந்தை அனுமதியின்றி கட்டப்பட்டதால் ரூ.13.50 கோடி வீண்

ADDED : ஜூலை 24, 2026 05:10 PM

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 05:10 PM

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பரமக்குடி: பரமக்குடி வாரச்சந்தை ரூ.13.50 கோடியில் கட்டப்பட்ட நிலையில் உரிய அரசு அனுமதி பெறாததால் செயல்படாமல் உள்ளது. ரோட்டோரங்களில் கடை விரிக்க நேரிடுவதால் வியாபாரிகள், மக்கள் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளனர்.

பரமக்குடி நகராட்சி வாரச்சந்தை 3.25 ஏக்கரில் 2023-–24 நகர்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டத்தில் 240 காய்கறி மற்றும் 120 கருவாட்டு கடைகள் அமைக்கப்பட்டது. இங்கு கால்நடை வளாகம், 36 இரண்டு அடுக்கு கான்கிரீட் கடைகள் என கட்டி 2025 அக்.,ல் முதல்வர் ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்.

தொடர்ந்து ஒப்பந்ததாரர் நகர் ஊரமைப்பு துறை அனுமதி பெறாமல் கட்டியதாக உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தொடரப்பட்ட வழக்கின் அடிப்படையில் முடங்கியுள்ளது. இதன்படி அரசு கட்டடங்களுக்கு விதிமுறைகள் பொருந்தாதா, என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பிய நிலையில் செயல்பாட்டிற்கு வராமல் உள்ளது.

மேலும் நகராட்சியால் கடைகளுக்கான வசூலில் மட்டும் தொய்வு இல்லாமல் உள்ளது. இதனால் வழக்கம் போல் வாரச்சந்தை மைதானத்தில் பிளாஸ்டிக் தார் பாய்கள் அமைத்து கடைகளை விரித்த வியாபாரிகள், தற்போது தெருவோரங்களில் வியாபாரம் செய்யும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். மேலும் சந்தை வளாகத்தில் எஞ்சிய குறுகிய இடத்தில் நெரிசலில் வியாபாரம் செய்கின்றனர். கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் மீண்டும் சந்தை செயல்பட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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