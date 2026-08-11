தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ பிறப்பு, இறப்பு சான்றிதழுக்கு சரியான தகவல் தர வேண்டும் ஆர்.டி.ஓ., அறிவுரை 

பிறப்பு, இறப்பு சான்றிதழுக்கு சரியான தகவல் தர வேண்டும் ஆர்.டி.ஓ., அறிவுரை 

பிறப்பு, இறப்பு சான்றிதழுக்கு சரியான தகவல் தர வேண்டும் ஆர்.டி.ஓ., அறிவுரை 

ADDED : ஜூலை 24, 2026 05:41 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 24, 2026 05:41 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

திருவாடானை: பிறப்பு, சான்றிதழ் கேட்டு விண்ணப்பிப்பவர்கள் அது தொடர்பான சரியான, உண்மையான விபரங்களை குறிப்பட வேண்டும் என ஆர்.டி.ஓ., ஹபிபுர்ரகுமான் கூறினார். திருவாடானை தாலுகா அலுவலகத்தில் பட்டா மாறுதல் முகாம் நடந்தது. மக்களிடமிருந்து 633 மனுக்கள் பெறப்பட்டன. ராமநாதபுரம் ஆர்.டி.ஓ., ஹபிபுர் ரகுமான் கூறியதாவது:

பட்டா மாறுதல் கோரி விண்ணப்பித்த மனுக்கள் அனைத்தும் உடனடியாக பரிசீலிக்கப்பட்டன. அதில் தேவையான அனைத்து ஆவணங்களுடன் தகுதியுடைய விண்ணப்பங்களுக்கு உடனே பட்டா மாறுதல் வழங்கப்பட்டது. பிறப்பு, இறப்பு சான்றிதழ் கேட்டு வழங்கும் மனுக்கள் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் தேங்கியுள்ளது.

பிறப்பு, இறப்பு சான்றிதழ் கேட்டு விண்ணப்பம் செய்வோர் அது தொடர்பான சரியான விபரங்களை குறிப்பிட வேண்டும். சிலர் 1945 ல் இறந்த தங்களது முன்னோர்களுக்கு இறப்பு சான்றிதழ் கேட்கின்றனர். சரியான மற்றும் தெளிவான தகவல்களை வழங்கும் பட்சத்தில் உரிய விசாரணைக்கு பின் சான்றிதழ்கள் வழங்கபடும்.

நடைபெற இருக்கும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் மக்கள் தாங்களாகவே முன் வந்து விபரங்களை பதிவு செய்யும் சுய கணக்கெடுப்பு முறையில் ஆர்வமுடன் பங்கேற்க வேண்டும். அரசு அலுவலர்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்றார். தாசில்தார் ஆண்டி உடனிருந்தார். 

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us