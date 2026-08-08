ராமநாதபுரம் அஞ்சலகங்களில் புனித கங்கை நீர் விற்பனை
ராமநாதபுரம் அஞ்சலகங்களில் புனித கங்கை நீர் விற்பனை
ADDED : ஆக 07, 2026 04:51 PM
ராமநாதபுரம்: ஆடி அமாவாசையை(ஆக.,12) முன்னிட்டு ராமநாதபுரம் அஞ்சல் கோட்டத்தில் தலைமை, துணை அஞ்சல் நிலையங்களில் புனித கங்கை நீர் பாட்டில் ரூ.30க்கு விற்கப்படுகிறது.
ராமநாதபுரம் அஞ்சல் கோட்ட கண்காணிப்பாளர் உமாராணி கூறியிருப்பதாவது:
உத்ரகாண்ட் மாநிலம் கங்கோத்ரி மலையில் இருந்து புனித கங்கை நீரை எடுத்து சுத்திகரிப்பு செய்து இந்திய முழுவதும் கொண்டு சேர்க்கும் வகையில் அஞ்சலகங்களில் விற்கப்படுகிறது. புதுமனை புகுவிழா, புதிய தொழில் தொடங்குதல் ஆகிய சுபநிகழ்ச்சிகளுக்கு கங்கை நீரை பயன்படுத்துகின்றனர்.
ஆக.,12ல் ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு ராமநாதபுரம், பரமக்குடி தபால் நிலையங்கள், ராமேஸ்வரம் துணை அஞ்சலகங்களில் கங்கை நீர் விற்பனை ஸ்டால்கள் திறக்கப்பட்டு பாட்டில் ரூ.30க்கு விற்கப்படுகிறது. இந்த சேவையை பொதுமக்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்றார்.
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