/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ கல்லுாரியில் கருத்தரங்கம்
ADDED : ஜூலை 24, 2026 03:40 PM
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பெரியபட்டினம்: - முத்துப்பேட்டை கவுசானல் கலை அறிவியல் கல்லுாரி என்.எஸ்.எஸ்., திட்டம் சார்பில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2027 குறித்த மாணவர்களுக்கு கருத்தரங்கம் நடந்தது. கல்லுாரி செயலர் சூசை நாதன் தலைமை வகித்தார். முதல்வர் அருள்ராஜா முன்னிலை வகித்தார்.
மாவட்ட மகளிர் திட்ட உதவி திட்ட அலுவலர் ராஜா முகமது, வட்டார இயக்க மேலாளர் மணிமாலா, வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் நளாயினி ஆகியோர் மாணவர்களுக்கு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் முக்கியத்துவம், அதன் செயல்முறைகள், மாணவர்களின் பங்களிப்பு, இணையத்தில் பதிவு செய்யும் முறை குறித்து விளக்கி கூறினர். துணை முதல்வர் சசிரேகா, திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் சுஜாதா ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர்.
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