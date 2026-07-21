/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ கீழக்கரையில் மதுபாட்டில் விற்ற சகோதரிகள் கைது
ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:32 PM
அ நிறம் | அளவு
கீழக்கரை: கீழக்கரை அருகே ஸ்ரீநகர் பகுதியில் தொடர்ந்து சட்ட விரோதமாக மதுபாட்டில்கள் மற்றும் கஞ்சா விற்ற அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சகோதரிகள் முத்தம்மாள் 57, பஞ்சவர்ணம் 56, ஆகிய இருவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.
மது பாட்டில்கள் மற்றும் கஞ்சா விற்பது சம்பந்தமாக விசாரிக்க சென்ற போலீசார் மீது மண்ணை அள்ளி துாற்றுவதும், அவர்களை தகாத வார்த்தைகளால் திட்டுவதும் வாடிக்கையாக கொண்டிருந்த நிலையில், இரண்டு பெண்களும் நேற்று மது பாட்டில்கள் விற்றனர்.
அவர்களை கீழக்கரை மகளிர் போலீசார் கைது செய்து பரமக்குடி பெண்கள் கிளைச் சிறையில் அடைத்தனர்.
––