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தென் மண்டல அளவிலான வாள் சண்டை போட்டி

தென் மண்டல அளவிலான வாள் சண்டை போட்டி

ADDED : ஆக 09, 2026 05:11 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:11 PM

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ராமநாதபுரம்: இந்தியன் ரெட்கிராஸ் சொசைட்டி, ராமநாதபுரம் மாவட்ட வாள் சண்டை கழகம் சார்பில் தென் மண்டல அளவிலான வாள் சண்டை போட்டி ராமநாதபுரம் விக்டரி அகாடமி சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளியில் நடந்தது.

ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்து 100 மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். இதில் 14, 17, 19 வயது பிரிவுகளில் போட்டி நடந்தது. வாள் சண்டை கழக மாவட்ட தலைவர் ரமேஷ், செயலாளர் மேத்யு இம்மானுவேல், துணை செயலாளர் தீபிகா, பொருளாளர் தனலெட்சுமி, இந்தியன் ரெட்கிராஸ் சொசைட்டி புரவலர் தேவி உலகராஜ், மாவட்ட செஸ் அசோசியேஷன் துணை செயலாளர் ராஜன், வாள் சண்டை பயிற்சியாளர்கள் சவுந்திர பாண்டி, ரம்யா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ், பதக்கங்கள் வழங்கப்பட்டது––

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