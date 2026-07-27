தென் மண்டல அளவிலான டென்னிஸ்சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் துவக்கம்

தென் மண்டல அளவிலான டென்னிஸ்சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் துவக்கம்
தென் மண்டல அளவிலான டென்னிஸ்சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் துவக்கம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:41 PM
ராமநாதபுரம்: சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளிகளுக்கான தென் மண்டலம்–1 அளவிலான டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் ராமநாதபுரம் நேஷனல் அகாடமி சென்ட்ரல் பள்ளி மைதானத்தில் ஜூலை 27 முதல் 30 வரை நடக்கிறது.
நேற்று துவக்க விழா நடந்தது. போட்டியை ராமநாதபுரம் மாவட்ட எஸ்.பி., சந்தீஷ் துவக்கி வைத்து மாணவர்கள் மத்தியில் பேசினார். மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் தினேஷ் குமார், மாவட்ட கல்வி அலுவலர் தனியார் பள்ளிகள் ரவி, நேஷனல் பள்ளிகள் தாளாளர் டாக்டர் செய்யாதா அப்துல்லா, நேஷனல் அகடமி கல்வி குழும உறுப்பினர் செல்லத்துரை அப்துல்லா, கல்வி ஆலோசகர் சங்கரலிங்கம், முதல்வர் வசுதா பங்கேற்றனர்.
இப்போட்டியில் 14, 17,19 வயது பிரிவுகளில் தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, தெலுங்கானா, புதுச்சேரி ,அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் ஆகிய இடங்களில் உள்ள சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளி மாணவர்கள் 500க்கு மேற்பட்டவர்கள் பங்கேற்று விளையாடுகின்றனர்.
வெற்றிபெறும் வீரர்கள் சி.பி.எஸ்.இ., தேசிய அளவிலான டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் நேரடியாக பங்கேற்கும் தகுதியை பெறுவார்கள். நேஷனல் அகாடமி கல்வி ஆலோசகர், பள்ளி முதல்வர்கள், ஆசிரியர்கள், ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் போட்டி ஏற்பாடுகளை செய்கின்றனர்.–––––––