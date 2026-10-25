/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ என்.எஸ்.எஸ்., முகாம் துவக்கம்
ADDED : செப் 29, 2026 04:06 AM
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கடலாடி: -கடலாடி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் என்.எஸ்.எஸ்., முகாம் துவக்க விழா கே. கருங்குளம் கிராமத்தில் நடந்தது. முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் பாலதண்டாயுதபாணி தலைமை வகித்தார். மாவட்ட கல்வி அலுவலர் இஸ்மாயில் முன்னிலை வகித்தார். மாவட்ட என்.எஸ்.எஸ்., தொடர்பு அலுவலர் மங்களநாதன், அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் நாகராஜன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். என்.எஸ்.எஸ்., திட்ட அலுவலர் சொக்கர் நன்றி கூறினார்.
கே.கருங்குளம் கிராம ஊருணியில் மரக்கன்று நடும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. கால்நடை மருத்துவ முகாம், மாடி தோட்டம் அமைத்தல், பேரிடர் மேலாண்மை பயிற்சி, பனை விதை நடுதல் உள்ளிட்ட நிகழ்வுகள் அக்.,2 வரை நடக்க உள்ளது.