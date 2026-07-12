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தெற்கு நரிப்பையூரில் தரமற்ற கடற்கரை தார் ரோடு பணி

தெற்கு நரிப்பையூரில் தரமற்ற கடற்கரை தார் ரோடு பணி

ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:54 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:54 PM

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சாயல்குடி: சாயல்குடி அருகே நரிப்பையூர் ஊராட்சி தெற்கு நரிப்பையூரில் இருந்து மன்னார் வளைகுடா செல்லும் 1 கி.மீ., ரோடு 12 ஆண்டுகளுக்கு முன் அமைக்கப்பட்டது. இந்த ரோடு சேதமடைந்ததால் பயன்படுத்த முடியாத அளவிற்கு பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து தினமலர் நாளிதழில் படத்துடன் செய்தி வெளியானது. இதன் எதிரொலியாக கடந்த ஐந்து நாட்களுக்கு முன்பு 1 கி.மீ.,க்கு புதிய தார் ரோடு அமைக்கும் பணி நடந்தது. இந்நிலையில் தரமற்ற தார் ரோடு அமைப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் வேதனை தெரிவித்தனர். நரிப்பையூரை சேர்ந்த எஸ்.டி.பி.ஐ., கட்சி நிர்வாகி நுாருல் அமீன் மற்றும் தன்னார்வலர் காமராஜ் ஆகியோர் கூறியதாவது:

தார் ரோட்டை அகலப்படுத்தும் பணியை முறையாக செய்யவில்லை. பக்கவாட்டு பகுதியில் கிராவல் மண் போடுவதற்கு பதிலாக கடற்கரை மண்ணை துாவியுள்ளனர். இணைப்பு சாலைகளை பள்ளமாக விட்டுள்ளனர். போதிய இடங்களில் வேகத்தடை அமைக்கவில்லை. திட்ட மதிப்பீடு தொகை குறித்த போர்டுகள் இதுவரை வைக்கப்படவில்லை. விரைவில் இந்த ரோடு சேதமடையும் நிலையில் உள்ளது.

அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்யாதது வேதனை அளிக்கிறது. எனவே இதே நிலை தொடர்ந்தால் மக்களை திரட்டி எஸ்.டி.பி.ஐ., கட்சி சார்பில் போராட உள்ளோம். தரமற்ற ரோடு பணியால் அரசு நிதி வீணடிப்பு செய்யப்படுகிறது. எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.

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