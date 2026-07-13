/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ கோடை நெல் அறுவடை
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:21 PM
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ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: ஆர்.எஸ்.மங்கலம் வட்டாரத்திற்கு உட்பட்ட கொத்தியார்கோட்டை, வளமானுார், பால்குளம், மங்கலம், அத்தானுார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விவசாயிகள் கோடை நெல் சாகுபடி செய்திருந்தனர். சாகுபடி செய்யப்பட்டிருந்த கோடை நெல் மகசூல் நிலையை அடைந்து அறுவடைக்கு தயார் நிலையில் இருந்து வந்த நிலையில் தற்போது இயந்திரம் மூலம் அறுவடை பணியை விவசாயிகள் மேற்கொண்டுள்ளனர்.
குறிப்பாக மங்கலம், கொத்தியார்கோட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக நெல் அறுவடை பணிகள் நடக்கின்றன. கோடை நெல் அறுவடை பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில், போதிய மகசூல் கிடைக்கவில்லை என அப்பகுதி விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்தனர்.