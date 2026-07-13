/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ காரை மறித்து கம்பியால் வாலிபர் மீது தாக்குதல்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:20 PM
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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் காரில் வந்தவரை இரும்பு கம்பியால் தாக்கிய 3 பேரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஊமையன் வலசையை சேர்ந்த கலைச்செல்வம் 33, சொந்தமாக கார் வைத்து வாடகைக்கு ஓட்டி வருகிறார். தனது காருக்கு பெட்ரோல் போட சென்ற போது பாண்டி கோவில் அருகே டூவீலரில் வந்த 3 பேர் வழிறித்தனர். உடனே கலைச்செல்வத்தை இரும்பு கம்பியால் தாக்கினர்.
அப்போது அங்கு வந்த சிலர் கலைச்செல்வத்தை மீட்டு ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். கேணிக்கரை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
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